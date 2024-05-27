Хранитель знаний, мудрости веков

27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. Это профессиональный праздник тех, кто по-настоящему предан книге и читателям, тех, кто всегда готов переобучаться и соответствовать требованиям времени.

В настоящее время библиотекарь Юманайской сельской библиотеки Валентина Оферкина также проходит обучение, ведь ее библиотека стала одним из победителей конкурсного отбора заявок на получение субсидии из республиканского бюджета на создание модельных библиотек в 2024 году. Библиотеке предстоит выйти на новый уровень, которому необходимо соответствовать и библиотекарю.

В библиотечной отрасли Валентина Павловна трудится уже 33 года и, конечно, успела стать настоящим профессионалом своего дела. Считает, что желание стать библиотекарем у нее появилось благодаря прекрасным учителям русского и родного языков и литературы Георгию Абрамовичу Кульеву и Ольге Александровне Архиповой. Именно они привили ей любовь к чтению и их уроки запомнились на всю жизнь.



После школы Валентина решила выбрать библиотечное направление и поступила в Цивильское культпросветучилище. После окончания учебы приехала по направлению в Шумерлю и в течение двух лет проработала в одной из библиотек города, а вся дальнейшая трудовая деятельность Валентины, начиная с 1993 года, связана уже непосредственно с Юманайской библиотекой.

Самым большим плюсом в своей профессии Валентина Павловна считает общение с людьми. Ей одинаково приятно общаться с детьми и молодежью, с людьми старшего поколения. Библиотекарю нравится проводить различные мероприятия — они для нее особое удовольствие.



В прошлом году, например, ею было проведено несколько мероприятий с жителями Кадеркинского дома ветеранов. Одно из них — встреча с писательницей Тамарой Афанасьевой. «Мы ввели такую традицию, чтобы ветераны сами приезжали в библиотеку, а не я к ним. Ведь это совершенно другое. Здесь они могут посетить мероприятие, все посмотреть, выбрать себе нужные книги», — рассказывает Валентина Павловна.



За годы работы опытный библиотекарь была награждена благодарственными письмами и Почетной грамотой Минкультуры Чувашии, Благодарностью от Госсовета республики и другими наградами.



Валентина Павловна — активистка и в общественной жизни. Она является членом женсовета сельского поселения, состоит в клубе женщин-волонтеров «ДОБРОта». Вместе с другими членами клуба она плетет маскировочные сети и старается помогать друг другу. Ими сплетена уже 51 сеть.

Вот уже третий год Валентина Павловна участвует в конкурсе «Я — женщина», в номинации «Мы созданы, чтобы творить». В этом году к ней присоединилась и дочь Ирина, которая проявляет себя в номинации «Моя семья — мое богатство». У мамы и дочери много общего — Ирина окончила институт культуры по специальности «Социокультурная деятельность», но работает в другой отрасли — на комбинате автофургонов. Сын Валентины Павловны, Александр, работает строителем в Чебоксарах. У обоих детей свои семьи, на радость бабушке подрастают четверо внуков, которые приезжают к ней на лето и с удовольствием проводят время в библиотеке.



В ее библиотеке весьма комфортно. Как отмечает В.П. Оферкина, в 2022 году учреждение стало лучшей сельской библиотекой Чувашии и удостоилось гранта в сумме 170 тысяч рублей. На эти средства были закуплены цветной принтер, телевизор, ноутбуки, стулья, жалюзи. Конечно, в помещении стало уютней, но все равно новая библиотека с новым дизайном — это совсем другое дело.



На сегодняшний день уже произошло обновление книжного фонда — закуплены книги на сумму 905 тысяч рублей в количестве 1715 экземпляров. Читателям, а их более 400 человек, будет что почитать. Как отмечает библиотекарь, старшее поколение с удовольствием читает книги на военную тематику, про сельскую жизнь, а молодежь увлекается фантастикой и современным фэнтези. Пользуется спросом и литература на чувашском языке.



Совсем скоро в здании начнется ремонт. Будет создано современное информационно-творческое пространство «Центр притяжения — библиотека». Оно свяжет воедино линию преемственности поколений, сохранит культуру родного языка, самобытность народа и получит развитие в будущем. Все это поможет сформировать новую форму общения, создать комфортную среду для решения семейных проблем, для сохранения семейных традиций и обычаев своего народа.



В ходе ремонта и зонирования в библиотеке появятся современная комфортная мебель, высокие стеллажи. Для посетителей будут созданы интересные зоны, такие, как открытый холл — выставочное пространство, оснащённое комплектом галерейной системы, детский творческо-игровой зал «Сказочная дубравка», где будут проходить занятия малых групп, детских клубов, различные мастер-классы. В событийном зале предусмотрена мобильная мебель. Она даст возможность трансформировать пространство под события и семейный досуг, будет применяться как семейный кинозал, театральный подиум, место для настольных игр и проведения мероприятий.



Среди других интересных зон — «КнигаМОСТ» (многофункциональная открытая семейная территория), объединяющая абонемент и читальный зал в единый фонд; «Статус: в Сети» — компьютерная зона, где будет находиться центр общественного пользования правовой, нормативной, социальной информацией и пространство для молодежи «Креатив-территория: КИЛ (Книга. Интеллект. Личность)».

Открытие модельной библиотеки запланировано на конец сентября.

Татьяна Александрова.