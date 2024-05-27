Госпаблики станут основной площадкой для диалога жителей и органов власти Чувашии

Госпаблики в соцсетях – удобная площадка с актуальной и достоверной информацией о работе органов власти. Помимо новостей здесь размещаются официальные ответы на вопросы граждан.

С июня все госорганизации Чувашии будут отвечать на обращения жителей преимущественно на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм». Именно там в комментариях, личных сообщениях и через виджет «Сообщить о проблеме» можно оставлять свои вопросы и быть уверенным, что официальный ответ поступит в максимально короткие сроки.

Обращения, опубликованные на сторонних площадках, могут остаться без ответа.

Находите в соцсетях официальные страницы с меткой «ГОСОРГАНИЗАЦИЯ», задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии под постами – ответ поступит оперативно и по существу.

чувашинформ.рф