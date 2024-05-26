Чувашские холодильники знают и за рубежом

На хорошем счету среди субъектов малого и среднего бизнеса Чувашии – канашская компания «АРКТО», производящая промышленные низкотемпературные и среднетемпературные шкафы и аппараты шоковой заморозки. В 2023 году предприятие стало победителем республиканского конкурса «Экспортер года» и призером окружного этапа в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» среди МСП.



Уже четвертый год компания продает свою продукцию за рубеж. Чувашские промышленные холодильники знают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Армении, Литве, Латвии, ОАЭ. Благодаря востребованности продукции в последние два года «АРКТО» нарастил мощности производства и увеличил штат сотрудников вдвое.



Существенную помощь в расширении географии продаж предприятию оказал Центр поддержки экспорта Чувашии. Так, в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» ЦПЭ сертифицировал холодильники «АРКТО» для реализации на зарубежных рынках, сопровождал экспортные контракты, перевел сайт на английский язык, нашел иностранных покупателей, организовал компании весной 2023 года поездку на специализированную международную выставку «InterFood Azerbaijan», благодаря участию в которой «АРКТО» уже отгрузило в этом году холодильные шкафы в Казахстан на сумму свыше 1 млн долларов США.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.