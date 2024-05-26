Подведены аграрные итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

За 4 месяца года с территории Чувашии отгружено 8,8 тыс. тонн продукции АПК.

Наиболее востребованными за границей товарами стали кондитерские изделия (40,8 % объема), мясо птицы (26 %), масличные культуры (6,5 %). Растёт интерес жителей других стран и к товарам мукомольной промышленности.



Главными импортёрами чувашских товаров остаются Китай (39,6 % от общего объёма экспорта) и Белоруссия (13,8 %). Высокий спрос образовался также в ОАЭ: в 2023 году государство Ближнего Востока впервые закупило продукцию агропрома республики, а сейчас уже занимает 8,5 % в структуре экспортных отгрузок.



Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество экспортируемой продукции из республики увеличилось в такие страны, как Азербайджан (в 7,6 раза), Узбекистан (в 3,1 раза), Абхазия (в 2,3 раза), Грузия (в 1,8 раза), Молдавия (в 1,2 раза).



По информации Минсельхоза Чувашии.