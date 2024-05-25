Посевная-2024: глобальных рисков нет

В республике на начало недели посеяно 115 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур – 51,8 % от запланированной площади, сообщает Министерство сельского хозяйства Чувашии.

В этом году природа преподнесла сельхозпроизводителям неприятные сюрпризы, что привело к календарному отставанию в сроках весенних работ. Если в 2023 году аграрии республики приступили к севу 3 апреля, то в этом – 12 апреля. Тем не менее, глобальных рисков нет, считают в Минсельхозе. В 2022 году сев начался еще позже, 23 апреля, и в том же году в Чувашии был собран максимальный урожай зерна.



Большую часть посевов в регионе традиционно занимают пшеница и ячмень. Сейчас по темпам проведенных сельхозработ лидируют южные Батыревский и Яльчикский округа. В хорошем темпе работают аграрии Цивильского округа. Помимо ярового сева зерновых и зернобобовых, в сельхозорганизациях приступили и к посадке картофеля. Пока в полях региона вторым хлебом занят 271 гектар из 5,7 тыс. га планируемых.



Дожди и низкие температуры воспрепятствовали активному проведению агротехнических работ и в Шумерлинском округе. Если на 7 мая яровыми зерновыми культурами был засеян 1741 га, или 38 % плана, то на 20 мая сев проведен на площади 2360 га. С установлением теплой погоды сельскохозяйственные предприятия округа наращивают темпы весенне-полевых работ. Наибольшие площади яровых засеяны в хозяйствах ИП Мазумдер, АО «Вурнарский мясокомбинат», «Комбинат».



Подготовила Н. Игнатьева.