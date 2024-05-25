Елена Сахарова: «В команде важно уметь работать над ошибками»

Учебный год подходит к концу. Сегодня во всех школах прозвенят последние звонки. Для выпускников наступила пора экзаменационных испытаний, остальные девчонки и мальчишки уйдут на долгожданные летние каникулы. Каким он был, 2023—2024 учебный год, для образовательных учреждений города? Каковы успехи наших ребят и их наставников? Всё ли из намеченного удалось реализовать? Об этом и о многом другом мы поговорили с руководителем городской сферы образования Еленой Сахаровой.

ПЕРСОНА

Сахарова Елена Петровна родом из поселка Вурнары. После окончания средней школы поступила в Красноградское педагогическое училище Харьковской области по специализации «Дошкольное воспитание». После окончания, в 1987 году, вернулась в Вурнары. Свою трудовую биографию начинала с должности воспитателя-педагога детского сада.

В 1994 году по распределению мужа переехала в Шумерлю. 14 лет работала в военном комиссариате помощником военкома. Заочно окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юриспруденция» (2002 г.), Волго-Вятскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2010 г.).

В 2010 году Е.П. Сахарова была назначена заведующей детским садом № 14 «Родничок». В 2012 году семья переехала в Чебоксары. Руководила дошкольным учреждением № 116, затем была назначена заместителем начальника управления образования г. Чебоксары, с декабря 2021 года возглавила это управление.

В 2023 году была приглашена в Шумерлю на должность заместителя главы администрации — начальника отдела образования и социальной политики.

Профессионализм, опыт, ответственность, требовательность к себе и к окружающим позволяют Е.П. Сахаровой как руководителю грамотно расставлять приоритеты в развитии образовательных учреждений, повышать профессиональное мастерство педагогов, достигать реальных результатов обучающихся.

Елена Петровна ведет активную общественную жизнь. В свое время являлась председателем Чебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии. В 2017 году становилась победителем конкурса деловых женщин России «Успех» в номинации «Лучшая общественная организация России, возглавляемая женщиной». За вклад в развитие российского общества удостоена общественной премии – бронзовой статуэтки «Золотая птица».

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетной грамотой Чувашской Республики, медалью за заслуги перед городом Чебоксары.

Елена Петровна, подходит к концу учебный год, первый для Вас в статусе заместителя главы администрации — начальника отдела образования и социальной политики города Шумерли. Каким он войдет в историю? Что из намеченного воплотилось в жизнь, а над чем еще предстоит работать?

Приступая к работе в новой должности в начале учебного года, я сразу для себя определила главные приоритеты: не растерять то, что было наработано моими предшественниками, сохранить кадры и в то же время поднять планку сферы образования города в целом.

Для себя могу назвать прошедший учебный год годом привыкания друг к другу. Очень благодарна всем руководителям за то, что отнеслись ко мне с пониманием, приняли мои требования и стиль руководства. Теперь с полным правом могу сказать, что мы единая команда, направленная на достижение общих целей.

Для себя могу назвать прошедший учебный год годом привыкания друг к другу. Очень благодарна всем руководителям за то, что отнеслись ко мне с пониманием, приняли мои требования и стиль руководства. Теперь с полным правом могу сказать, что мы единая команда, направленная на достижение общих целей. А каковы они, Ваши требования и основные правила руководства?

Основных два. Во-первых, не лгать. Если что-то не получается – скажи об этом прямо. Не надо выдумывать, выкручиваться. Всё это чревато, причем для всех.

Второе — делать работу над ошибками. Всегда говорю: если каждая ситуация будет разобрана, дальнейший успех гарантирован. В командной работе это важно вдвойне. Этим жизненным постулатам стараюсь следовать сама и требую от окружающих. И не только по долгу службы, но и в жизни.

не получается – скажи об этом прямо. Не надо выдумывать, выкручиваться. Всё это чревато, причем для всех. Второе — делать работу над ошибками. Всегда говорю: если каждая ситуация будет разобрана, дальнейший успех гарантирован. В командной работе это важно вдвойне. Этим жизненным постулатам стараюсь следовать сама и требую от окружающих. И не только по долгу службы, но и в жизни. С чего началось Ваше руководство сферой образования Шумерли?

Первое, с чего я начала, – запустила среди родителей анкетирование: что, на их взгляд, нужно изменить в городской системе образования, что поменять, что внедрить? Обойдя все школы и детские сады, для себя поняла, что изменения необходимы. Призвала родителей писать свои претензии и пожелания мне в соцсети. Это, согласитесь, ускоряет решение разного рода вопросов, сокращает время на устранение проблем. Теперь пожелания мам и пап воплощать в жизнь мы стараемся оперативно.

Сколько школьников обучалось в этом учебном году в городских школах? Сколько из них выпускников?

В этом учебном году в пяти общеобразовательных учреждениях города за партами сидели 3517 детей, из них выпускаются 124 одиннадцатиклассника и 359 девятиклассников.

Какова средняя наполняемость классов?

25-26 человек. В шестой школе имеются дополнительные места для организации учебного процесса. Не секрет, что в последние годы мы испытываем нехватку детей. Особенно неутешительна ситуация по первоклассникам. Если в прошлом году у нас обучалось 376 первоклассников, то в этом всего 271. Проблема нехватки детей налицо! Образно выражаясь, мы ищем детей по песочницам. И в ближайшие лет пять этот провал в демографии еще будет остро ощущаться.

Как определяется качество образования в муниципалитете: результатами ЕГЭ и итогами олимпиад, количеством золотых медалистов или как-то еще?

Качество образования определяется комплексно: и условиями обучения, и оснащением образовательного учреждения коммуникационными технологиями, и квалификацией кадров, уровнем их подготовки и переподготовки, и промежуточными итогами ВПР. Надеемся, что по итогам этого учебного года качество образования в нашем городе будет оценено лучше предыдущего. Для этого есть все предпосылки.

В каких конкурсах, олимпиадах и других образовательных мероприятиях в минувшем учебном году участвовали шумерлинские школьники? Есть ли нам чем гордиться?

В прошлом году в олимпиадах разных уровней участвовали 1035 детей, в этом году наблюдалась небольшая динамика – 1073 человека. Для сравнения: в прошлом году по итогам регионального этапа 7 обучающихся показали достойные результаты — двое из ребят стали победителями регионального этапа по английскому языку и по технологии; в этом учебном году победителей региональных этапов не было, но 12 наших ребят стали призерами. Также отмечу, что на всероссийской платформе «Сириус» 9 шумерлинских школьников успешно приняли участие в профильных сменах.

Считаю, что результаты неплохие, хотя для участия во всероссийских олимпиадах работать нам предстоит еще много.

Считаю, что результаты неплохие, хотя для участия во всероссийских олимпиадах работать нам предстоит еще много. Каков на сегодня количественный и качественный состав педагогических кадров в городе?

В школах работают 185 педагогов, в детских садах – 142, в допообразовании – 36. Высшую категорию имеют 35 % педагогов, доля молодых учителей до 35 лет составляет 12 %. Все наши педагоги прошли обучение в рамках новых федеральных стандартов, курсы, направленные на повышение предметной компетенции, тренинги по методикам обучения, ориентированным на углубленное преподавание учебных предметов.

Понятно, что образовательные учреждения должны постоянно развиваться, идти в ногу со временем. Но на реализацию всех задуманных образовательных проектов, увы, бюджетных средств не хватает. Поэтому в наших приоритетах — участие в федеральных грантовых конкурсах с денежным поощрением. Пока в этом направлении мы учимся, изучаем опыт других образовательных организаций. С этой целью в этом году мы выезжали в чебоксарские школы. Как итог — на грантовые конкурсы заявки оформлены и отправлены. Ждем положительных результатов.

Понятно, что образовательные учреждения должны постоянно развиваться, идти в ногу со временем. Но на реализацию всех задуманных образовательных проектов, увы, бюджетных средств не хватает. Поэтому в наших приоритетах — участие в федеральных грантовых конкурсах с денежным поощрением. Пока в этом направлении мы учимся, изучаем опыт других образовательных организаций. С этой целью в этом году мы выезжали в чебоксарские школы. Как итог — на грантовые конкурсы заявки оформлены и отправлены. Ждем положительных результатов. Работают ли в школах молодые специалисты? Какая работа в целом проводится по привлечению молодых специалистов в учреждения образования?

В этом учебном году в наши школы пришли работать 3 молодых специалиста. Соглашусь, что это крайне мало.

В плане профориентации у нас тесно выстроено взаимодействие с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и с ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В течение учебного года к нам периодически приезжают преподаватели, проводят встречи с учащимися старших классов.

Сейчас мы планируем подготовить для каждой школы по 2 целевых направления на обучение. При поступлении с ребятами будут подписаны трехсторонние договоры, согласно которым молодой специалист обязан будет отработать в школах города не менее 5 лет.

В плане профориентации у нас тесно выстроено взаимодействие с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и с ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В течение учебного года к нам периодически приезжают преподаватели, проводят встречи с учащимися старших классов. Сейчас мы планируем подготовить для каждой школы по 2 целевых направления на обучение. При поступлении с ребятами будут подписаны трехсторонние договоры, согласно которым молодой специалист обязан будет отработать в школах города не менее 5 лет. Преподавателей каких предметов не хватает?

Наши школы нуждаются в педагогах начального звена, учителях физики, химии, английского языка.

Как Вы оцениваете внеклассную работу образовательных учреждений? Всё ли в этой работе на должном уровне?

В Шумерле очень хорошо развиты традиции патриотического воспитания. Приступив к обязанностям, этому я была приятно удивлена. Практически в каждой школе работают музеи, организуются экскурсионные туры, туристические маршруты – начиная от Чебоксар и далее по всей стране.

Отдаю должное школе № 6, который год успешно воспитывающей кадетов. Убеждена, что практически во всех школах необходима организация кадетских классов. Понятно, что это непросто. Но это важно!

Удачными считаю реализуемые в образовательных учреждениях проекты «Зарядка со звездой», «Завтрак с заведующей», «Завтрак с директором». Общение такого формата дает детям возможность задать руководителю вопрос, поговорить в неформальной обстановке. Это важно и для руководства – принцип обратной связи всегда полезен.

Выражаю слова благодарности педагогам за интересные инициативы, реализацию всевозможных проектов и акций. Несмотря на максимальную загруженность, наши учителя не устают творить и вне школьной программы.

Отдельное спасибо родителям детей за понимание, за оказание всяческой помощи и поддержки школьным проектам.

Отдаю должное школе № 6, который год успешно воспитывающей кадетов. Убеждена, что практически во всех школах необходима организация кадетских классов. Понятно, что это непросто. Но это важно! Удачными считаю реализуемые в образовательных учреждениях проекты «Зарядка со звездой», «Завтрак с заведующей», «Завтрак с директором». Общение такого формата дает детям возможность задать руководителю вопрос, поговорить в неформальной обстановке. Это важно и для руководства – принцип обратной связи всегда полезен. Выражаю слова благодарности педагогам за интересные инициативы, реализацию всевозможных проектов и акций. Несмотря на максимальную загруженность, наши учителя не устают творить и вне школьной программы. Отдельное спасибо родителям детей за понимание, за оказание всяческой помощи и поддержки школьным проектам. Расскажите об организации горячего питания в школах. До недавнего времени эта тема была одной из самых острых среди родительского сообщества.

В настоящее время претензий родителей к питанию нет. С этого учебного года в школах обеды готовятся по меню, привезенному мною из Чебоксар, разработанному и утвержденному около 10 лет назад. Скажу больше — с этой разработкой мы выиграли всероссийский конкурс — на федеральном уровне меню признано одним из лучших. С этим опытом я в свое время лично выступала в Совете Федерации в Москве. Поэтому зачем изобретать что-то новое? Блюда вкусные и полезные, дети с удовольствием едят. А секрет прост – к приготовлению и подаче каждого блюда нужно подходить творчески.

Вот как детям дать простую капусту, необходимую в рационе? Мы придумали из капусты готовить ленивые голубцы и подавать их так, чтобы невозможно было понять, что это обыкновенная капуста. Или творог. Тоже не все дети едят ту же запеканку. Мы делаем ленивые вареники. Уходят на ура! Продукт получен, результат достигнут.

Мы активно привлекаем родителей к акциям и проектам по организации питания, на мастер-классы по приготовлению блюд с детской рецептурой. Родители имеют возможность воочию увидеть, как и из чего для их детей готовятся блюда, взять на заметку понравившиеся рецепты.

Мое глубокое убеждение — решение некоторых вопросов зависит не только от финансовых вложений, но зачастую от подхода, от фантазии, от отношения к делу.

новое? Блюда вкусные и полезные, дети с удовольствием едят. А секрет прост – к приготовлению и подаче каждого блюда нужно подходить творчески. Вот как детям дать простую капусту, необходимую в рационе? Мы придумали из капусты готовить ленивые голубцы и подавать их так, чтобы невозможно было понять, что это обыкновенная капуста. Или творог. Тоже не все дети едят ту же запеканку. Мы делаем ленивые вареники. Уходят на ура! Продукт получен, результат достигнут. Мы активно привлекаем родителей к акциям и проектам по организации питания, на мастер-классы по приготовлению блюд с детской рецептурой. Родители имеют возможность воочию увидеть, как и из чего для их детей готовятся блюда, взять на заметку понравившиеся рецепты. Мое глубокое убеждение — решение некоторых вопросов зависит не только от финансовых вложений, но зачастую от подхода, от фантазии, от отношения к делу. Какие категории детей имеют возможность питаться бесплатно?

В начальной школе все дети охвачены бесплатным горячим питанием. На это выделяются федеральные средства. Начиная с пятого класса бесплатно питаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из малоимущих семей, дети из многодетных малоимущих семей.

Существует ли в школах продлёнка?

Увы, слово «продленка» осталось в славном советском прошлом. Сейчас дети охвачены внеурочной деятельностью, в которую выполнение домашнего задания не входит. В рамках внеурочной деятельности дети охвачены дополнительными кружками и секциями.

Абсолютно согласна, что продленку нужно возродить и, прежде всего, в начальной школе. Это же так удобно, когда ребенок возвращается из школы с уже сделанными уроками. В перспективе такие планы у нас есть.

Абсолютно согласна, что продленку нужно возродить и, прежде всего, в начальной школе. Это же так удобно, когда ребенок возвращается из школы с уже сделанными уроками. В перспективе такие планы у нас есть. Расскажите о подготовке школ к новому учебному году. Какие работы будут проведены этим летом? Какие учебные организации ждёт ремонт и на какие средства?

За последние годы в рамках федеральной программы ремонта образовательных учреждений у нас все школы капитально отремонтированы.

В этом году выделено более 30 млн рублей на благоустройство территорий гимназии № 8 и школы № 3. Средства пойдут на строительство спортивных площадок с соответствующим покрытием и оборудованием. Заканчивается благоустройство территории школы № 6.

На реализацию программы по антитеррористической защищенности объекта (АТЗ) выделено 33 млн рублей. Средства пойдут на обновление пожарной сигнализации, установление автоматических ворот, другие виды работ в девяти садах и трех школах. К концу календарного года с точки зрения безопасности все образовательные учреждения должны быть дооборудованы и приведены в соответствие требованиям.

Напомню, что со следующего года стартует федеральная программа модернизации детских дошкольных учреждений, рассчитанная на пять лет. В 2025 году в нее попадают три городских детских сада: №№ 11,14,19. В последующие годы и остальные наши сады будут капитально отремонтированы.

В этом году выделено более 30 млн рублей на благоустройство территорий гимназии № 8 и школы № 3. Средства пойдут на строительство спортивных площадок с соответствующим покрытием и оборудованием. Заканчивается благоустройство территории школы № 6. На реализацию программы по антитеррористической защищенности объекта (АТЗ) выделено 33 млн рублей. Средства пойдут на обновление пожарной сигнализации, установление автоматических ворот, другие виды работ в девяти садах и трех школах. К концу календарного года с точки зрения безопасности все образовательные учреждения должны быть дооборудованы и приведены в соответствие требованиям. Напомню, что со следующего года стартует федеральная программа модернизации детских дошкольных учреждений, рассчитанная на пять лет. В 2025 году в нее попадают три городских детских сада: №№ 11,14,19. В последующие годы и остальные наши сады будут капитально отремонтированы. Как в этом году будет организована летняя оздоровительная кампания?

Этим летом охват детей оздоровительной кампанией по сравнению с прошлым годом планируется несколько увеличить. Если в прошлом году охват детей в возрасте от 6,5 до 15 лет составлял 62 %, в этом году — 84,2 %.

В трех школах — во второй, в третьей и в шестой – в июне будут организованы пришкольные лагеря с двухразовым питанием. В июне и в августе в этих же школах будут действовать пришкольные лагеря с кратковременным, трехчасовым, пребыванием без питания. Дети в это время будут охвачены экскурсиями, активными играми.

Особое внимание мы уделяем детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям участников СВО, их у нас 52 человека. 22 из них уже определились с отдыхом в пришкольных и загородных лагерях.

Остальные детки предпочли самостоятельный отдых — с семьей, у бабушек и пр. Но и они будут на нашем контроле. В этом направлении педагогами ведется активная индивидуальная работа по каждому ребенку.

Особое внимание — детям, состоящим на учете. Отмечу, что в этом плане мы ведем целенаправленную работу, и небезуспешно. Если в начале прошлого учебного года на учете в КДН и в ППДН состояли 32 подростка, то к концу учебного года их осталось 16.

В трех школах — во второй, в третьей и в шестой – в июне будут организованы пришкольные лагеря с двухразовым питанием. В июне и в августе в этих же школах будут действовать пришкольные лагеря с кратковременным, трехчасовым, пребыванием без питания. Дети в это время будут охвачены экскурсиями, активными играми. Особое внимание мы уделяем детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям участников СВО, их у нас 52 человека. 22 из них уже определились с отдыхом в пришкольных и загородных лагерях. Остальные детки предпочли самостоятельный отдых — с семьей, у бабушек и пр. Но и они будут на нашем контроле. В этом направлении педагогами ведется активная индивидуальная работа по каждому ребенку. Особое внимание — детям, состоящим на учете. Отмечу, что в этом плане мы ведем целенаправленную работу, и небезуспешно. Если в начале прошлого учебного года на учете в КДН и в ППДН состояли 32 подростка, то к концу учебного года их осталось 16. Хороший результат!

Соглашусь. Для его достижения мы активно привлекаем общественников, педагогов допобразования, тренеров, инструкторов. К каждому нашему хулиганчику, как я их называю, в течение года мы проявляли внимание, старались чем-то заинтересовывать, увлечь. Ребята активно вошли в тему волонтерства: плетут сети, дежурят на дискотеках, а зимой успешно помогали караулить главную елку.

Моя твердая позиция – таких ребят нельзя изолировать, напротив, их нужно расположить ближе к себе, чтобы они поверили, что они нужны, что каждый из них индивидуален. Ведь в основном все они из неблагополучных семей. Чтобы подростки чувствовали себя нужными и начали исправляться, важно проявлять к ним внимание, уважение, понимание. Тогда результат обязательно будет.

заинтересовывать, увлечь. Ребята активно вошли в тему волонтерства: плетут сети, дежурят на дискотеках, а зимой успешно помогали караулить главную елку. Моя твердая позиция – таких ребят нельзя изолировать, напротив, их нужно расположить ближе к себе, чтобы они поверили, что они нужны, что каждый из них индивидуален. Ведь в основном все они из неблагополучных семей. Чтобы подростки чувствовали себя нужными и начали исправляться, важно проявлять к ним внимание, уважение, понимание. Тогда результат обязательно будет. Как на сегодня складывается ситуация с «Соснячком»? Есть ли надежда на открытие летнего сезона в любимом детьми лагере?

По «Соснячку» ситуация остаётся непростой. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт пожарной сигнализации пока на экспертизе, возможно, к концу месяца будет готова. Поэтому открытие лагерных смен пока переносится. На ремонтные работы нам необходимо изыскать около 6 млн рублей. В городе таких средств нет, будем запрашивать в Минобразования. Затем будут назначены торги на определение подрядчика. Далее предстоят ремонтные работы в жилых и административных корпусах. При хорошем раскладе лагерь будет готов принять детей не ранее августа.

Значит, реализация путевок пока на паузе?

К сожалению, да.

Как в этом году организованы ЕГЭ? Есть ли новшества?

Как и в прошлые годы, для выпускников города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов ЕГЭ организованы в стенах школы № 1. Экзамены начались 23 мая и продлятся до 21 июня. Для пересдачи ЕГЭ определены даты – 4 и 5 июля и дни в сентябре.

Из новшеств: если в предыдущие годы письменная часть иностранного языка сдавалась здесь, а устная — в Чебоксарах, то с этого года обе части сдаются здесь.

Из новшеств: если в предыдущие годы письменная часть иностранного языка сдавалась здесь, а устная — в Чебоксарах, то с этого года обе части сдаются здесь. В каком формате и когда пройдут выпускные балы?

Выпускные балы пройдут в школах 28 июня, общегородской бал состоится 29 июня на площадке возле ДК «Восход».

Расскажите о планах на «Дружбу». Как мы уже сообщали нашим читателям, в прошлом году за победу во всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» Чувашия получила субсидию в 127 млн рублей на создание двух молодежных пространств. Один такой объект определено создать в Шумерле в стенах бывшего кинотеатра «Дружба» в городском парке. Что это будет за молодежный центр?

Молодежный центр призван стать центром притяжения не только для шумерлинской, но и для красночетайской и порецкой молодежи от 16 лет и старше. Особый акцент будет направлен на работу с рабочей молодежью. Эта категория молодых людей у нас остается самой уязвленной в плане организации досуга.

Это будет муниципальное автономное учреждение. В самое ближайшее время будет назначен руководитель, который займется предстоящими ремонтными работами и другими организационными вопросами.

Это будет муниципальное автономное учреждение. В самое ближайшее время будет назначен руководитель, который займется предстоящими ремонтными работами и другими организационными вопросами. Елена Петровна, что в преддверии лета Вы можете пожелать детям, родителям, педагогам?

Главное, чтобы перед началом нового учебного года все полноценно отдохнули, оздоровились, набрались сил. Родителям рекомендую уделять деткам самое пристальное внимание, помнить о своей прямой обязанности – отвечать за их жизнь и здоровье.

В преддверии Дня защиты детей приглашаю шумерлинцев и гостей города 1 июня в городской парк. Мы готовим масштабный праздник! Уверяю, что Шумерля подобного еще не видела. Будут работать тематические площадки: семейные, экологические, спортивные, творческие, театральные. За каждой закреплены специалисты, профессионалы своего дела. На территории парка в течение всего дня будут работать аниматоры, аттракционы, организована торговля.

Надеемся, что День защиты детей станет хорошим стартом долгожданного летнего отдыха.

Ольга Дмитриева.