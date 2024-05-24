23 мая – открытие летнего трудового сезона 2024 года Российских студенческих отрядов Чувашской Республики

Уже более 20 лет Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» формирует, обучает и формирует студенческие трудовые отряды как для работы в республике, так и за ее пределами.

«Российские Студенческие Отряды» сегодня – это объединяющая сила, главный институт воспитания трудового поколения, патриотов страны, стирающая межнациональные противоречия. Студенческие отряды – это более 200 тысяч представителей студенчества из 82 субъектов Российской Федерации, с гордостью называющие себя бойцами трудового движения!

23 мая на Площади Республики (в случае неблагоприятных погодных условий местом проведения станет главный корпус ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) состоится тожественное открытие летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов Чувашской Республики 2024 года. В мероприятии примут участие почетные гости: депутат Государственного Совета Чувашской Республики, главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов; начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Иван Филиппов; временно исполняющий полномочия главы г. Чебоксары Владимир Доброхотов; представители Министерства спорта Чувашии и Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России, а также партнеры и работодатели.

На Площади Республики соберутся более 700 бойцов из студенческих педагогических, строительных, сервисных, сельскохозяйственных, производственных, медицинских отрядов и проводники пассажирского вагона Чувашского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Также в мероприятии впервые примут участие 38 трудовых отрядов подростков, многие из них были сформированы в 2024 году.

В рамках мероприятия состоится вручение свидетельств отрядам, вступившим в ряды «Российских Студенческих Отрядов» в 2024 году; награждение победителей и призеров конкурса профессионального мастерства среди представителей студенческих отрядов Чувашской Республики и других победителей региональных конкурсов; вручены путевки на всероссийские, окружные и межрегиональные трудовые проекты; отмечены наградами лучшие представители производственного направления.

Организатор мероприятия – Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Для справки: Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувековую историю своего развития и в 2024 году отметит свой 65-летний юбилей. За это время всего через школу студенческих отрядов прошло более 20 миллионов человек.

Контактная информация: Николаева Анна Владимировна, руководитель пресс-службы (89278452455).