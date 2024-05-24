Шумерлинцы вступают в переходный период

17 мая Главой Чувашии Олегом Николаевым подписан закон № 30 о преобразовании города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа путем их объединения в одно муниципальное образование.

Поясняется, что объединение прошло «с согласия населения, выраженного представительными органами» города и округа.



Днем создания вновь образованного Шумерлинского муниципального округа является день вступления в силу закона, то есть день его официального опубликования – 17 мая.

Граница нового округа соответствует границе Шумерлинского муниципального округа (чтобы не запутаться, будем называть его тут по-привычному районом), установленной в 2004 году, за исключением границы примыкания города и сельской местности. Как уже не раз отмечалось, административным центром вновь образованного округа является город Шумерля.



Со дня вступления закона в силу по 31 декабря 2024 года устанавливается переходный период, в течение которого будут формироваться органы местного самоуправления вновь образованного Шумерлинского муниципального округа. Пока же исполнение бюджетов города и района и всего, что с этим связано, будет осуществляется раздельно. Начиная с 2025 года у вновь образованного Шумерлинского муниципального округа будет единый бюджет. До формирования органов местного самоуправления округа полномочия по решению вопросов местного значения также осуществляют ныне действующие органы местного самоуправления.



Естественно, в текущем году пройдут выборы по одномандатным избирательным округам в Собрание депутатов нового Шумерлинского муниципального округа. В финансово-экономическом обосновании к проекту закона говорилось о потребности в дополнительных средствах из республиканского бюджета на организацию и проведение выборов в сумме 4,7 млн рублей.

Численность Собрания первого созыва останется прежней — 20 депутатов, но срок их полномочий ограничен тремя годами (ранее и сейчас депутатский корпус избирается на 5 лет). Затем Собрание депутатов вновь образованного муниципалитета изберет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, главу округа – он возглавит местную администрацию также на 3-летний срок. Со дня вступления его в должность прекратятся полномочия глав города и района, а со дня формирования администрации вновь образованного Шумерлинского муниципального округа — администраций города и района.

Мнение. Владимир Кровяков, депутат городского Собрания, директор МУП «Чистая вода»:

На сегодня у руководства двух муниципалитетов не всегда есть механизмы для положительного решения некоторых вопросов, а порой не хватает и взаимопонимания. При объединении появится возможность решать проблемы по принципу одного окна, что положительно скажется на привлечении инвесторов. С преобразованием города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа в единый округ наконец разрешится ситуация с выделением территории под новое кладбище, появится возможность регулировать внутримуниципальные пассажирские перевозки. Как руководитель унитарного предприятия "Чистая вода» в составе муниципального округа надеюсь участвовать в программе модернизации артезианских скважин, поддерживаемой Минсельхозом Чувашии. Так что я за объединение муниципалитетов обеими руками.

Наталья Игнатьева.