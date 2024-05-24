Программа с таким названием была разработана для предпринимателей, имеющих статус ветеранов боевых действий, присвоенный за выполнение задач СВО, и тех бизнесменов Чувашии, которые активно поддерживают участников спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как поясняют в центре «Мой бизнес», участником программы «Своих не бросаем» может стать организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Основанием для получения особых условий господдержки может стать документ о присвоении статуса ветерана, а благотворительную поддержку СВО можно подтвердить письмом администрации муниципального образования, в котором ведет деятельность предприниматель или самозанятый.



Программой предусматриваются льготные условия получения финансирования. С начала ее действия 68 бизнесменов получили поддержку на сумму более 60 млн рублей. За четыре с половиной месяца текущего года «своими» стали 18 предпринимателей. Причем льготы для этой категории заемщиков действуют и в Гарантийном фонде Чувашии. Размер вознаграждения за предоставленное поручительство фонда Чувашии для ветеранов СВО и благотворителей рассчитывается по ставке 0,5 % годовых.



Положительный отклик бизнеса на программу привел к ее расширению – ее действие распространяется и на компании, сотрудники которых подписали контракт на военную службу (контрактники должны составлять от 5 до 10 % штатной численности организации). На сегодняшний день финансирование по программе «Своих не бросаем» можно получить под 5,9 % годовых, отмечают в Минэкономразвития Чувашии. Лимит на одного заемщика в статусе ИП или юрлица – 1 млн рублей, на самозанятого — 500 тысяч рублей.

Справочно

По данным Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в республике только за 2023 год предприниматели и самозанятые получили нефинансовых мер поддержки на 45 млн рублей. Еще более 3 млрд рублей — совокупный объем микрофинансовой и гарантийной поддержки.

Всего получателями финансирования и услуг стали более 5,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых.



Подготовила Н. Игнатьева.