Присоединяйтесь к «Монетной неделе»

Национальный банк Чувашской Республики приглашает жителей принять участие во всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходит с 20 мая по 2 июня при поддержке Центрального банка России.

Всю принесенную мелочь коммерческие банки, которые участвуют в акции, зачисляют на счет, а в некоторых офисах обменивают на банкноты без комиссии. Это позволит вернуть в денежный оборот мелочь, которая хранится у людей дома.



В Шумерле банками-участниками являются Россельхозбанк (ул. Октябрьская, 25) и Сбербанк (ул. Карла Маркса, 32). Ограничений по сумме нет, главное – это должны быть российские монеты, находящиеся в обращении. Для удобства их желательно рассортировать по номиналам.

Цифра

По данным НБ Чувашии, на «Монетной неделе», которая проходила осенью 2023 года, в республике в оборот возвратили около 270 тыс. монет на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Больше всего жители принесли в банки монет номиналом 10 рублей (свыше 70 тыс. штук) и 1 рубль (более 61 тыс. штук).



Подготовила Н. Игнатьева.