Кинофестиваль заглянет в Шумерлю

23 мая в столице Чувашии открылся XVII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. В фестивальные дни, по 29 мая, на суд кинозрителей и жюри будут представлены конкурсные программы игровых полнометражных фильмов и этнического и регионального кино, а также состоятся специальные показы, детская программа, творческие встречи и мастер-классы.

Основной площадкой кинофестиваля выступит кинотеатр «Волжский» в Чебоксарах. В кинофестивальный процесс включатся и другие кинозалы в столице Чувашии, а также в городах и районах республики.



В Шумерле, в малом зале ДК «Восход» 25 мая состоятся показы конкурсных кинокартин: в 15.00 — «НеВЕЧНЫЕ», Россия (16+), в 15.30 — «Экран», Таджикистан (16+). 27 мая в 15.00 в малом зале можно будет посмотреть фильм «Письма с летучего острова», Россия (12+), а в 15.40 зрителей приглашают на специальный кинопоказ фильма 1934 года «Чапаев» (6+). 28 мая там же в 15.00 состоится показ конкурсного фильма «Хурăн шывĕ» / «Берёзовый сок», Чувашия (6+).

Вход на все фестивальные кинопоказы свободный, бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассах кинотеатров перед началом сеанса.



Подготовила Н. Игнатьева.