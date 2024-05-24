Для выпускников прозвенел Последний звонок

Заливистый Последний звонок сегодня звенел и для волнующихся выпускников школы № 2. Виновников торжества тепло поздравили почётные гости, учителя и родители. Они пожелали выпускникам успешно сдать экзамены и никогда не забывать о родной школе.

По традиции состоялось награждение выпускников, показавших достойные результаты в учебе и творческой деятельности, и учителей, подготовивших таких сильных учеников.

Выпускники от души поблагодарили педагогов и родителей, которые были рядом с ними на протяжении 11 лет, подарили им яркие концертные номера и трогательный школьный вальс.







