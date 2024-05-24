В школах Шумерли прошли последние звонки

Для одиннадцатиклассников и девятиклассников, которые уйдут из школы, — это праздник светлой грусти, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но в такой манящий взрослый мир. Позади школьный марафон со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. А ещё первыми взлетами и огорчениями, верной дружбой и первой влюбленностью.



В третьей школе все ученики выстроились на торжественную линейку, последнюю в этом году. И вот они — главные виновники торжества — нарядные, счастливые и ... чуть растерянные, проходят парами через строй учеников, педагогов, родителей. Вслед им восхищенно смотрят первоклашки, смахивают слезу растроганные мамы...



Напутственные слова почётных гостей, педагогов и родителей, последний школьный вальс и трель последнего звонка... Впереди — нелегкая пора экзаменов, выпускной бал и ... Прощай, школа! Здравствуй, взрослая жизнь!







