В Ходарском сельском поселении появится современная спортплощадка

Работы по ее обустройству начались в деревне Тугасы по программе инициативного

бюджетирования. Подрядчиком выступает ООО «Современные комплексные решения».

Общая стоимость работ составляет почти 6,1 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета (4,6 млн рублей), из бюджета округа (1,2 млн рублей), а также собраны населением (243,7 тыс. рублей).



Как газете пояснили в администрации Шумерлинского муниципального округа, на эти деньги в Тугасах строится мини-футбольное поле с искусственной травой, воротами, ограждением. Также здесь установят лавочки и урны.



Этим летом, кстати, в муниципалитете с участием денег населения обустроят еще одну площадку – детскую, в деревне Егоркино одноименного сельского поселения.

Наталья Игнатьева.