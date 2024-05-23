В Шумерле отметили лучших предпринимателей города

Торжественный вечер, посвящённый Дню российского предпринимательства, состоялся сегодня в ДК «Восход». Виновников торжества со сцены поздравили глава города Эдуард Васильев и председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин.

За вклад в социально-экономическое развитие города и помощь участникам СВО самые активные представители малого бизнеса отмечены благодарственными письмами администрации.

Участникам муниципального этапа республиканского конкурса "Предприниматель года-2023' вручены дипломы победителей и сертификаты. Праздник продолжился ярким концертом.







