О нарушении требований миграционного законодательства

Вопросы миграционной политики урегулированы законодательством Российской Федерации. Законом определен порядок въезда на территорию нашей страны и выезда из нее иностранных граждан, установлены основания их пребывания в Российской Федерации.

Практика показывает, что большинство иностранных граждан въезжает на территорию нашей страны с целью занятия трудовой деятельностью. Не исключены и иные причины как законного, так и незаконного въезда на территорию России, включая цели совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

За нарушение иностранными гражданами порядка въезда на территорию Российской Федерации, режима пребывания, незаконного осуществления ими трудовой деятельности предусмотрена административная ответственность по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом.

Для обеспечения соблюдения требований миграционного законодательства, недопущения противоправных действий органами контроля и надзора, правоохранительными органами принимаются меры по профилактике правонарушений в миграционной сфере.

Статистика Шумерлинского районного суда показала, что с января 2024 года привлечены к административной ответственности 17 иностранных граждан за нарушение требований миграционного законодательства, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ. Судом в отношении иностранных граждан назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей в доход государства с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.