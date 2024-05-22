В Шумерле прошло  I открытое первенство по легкой атлетике, посвященное памяти Г.Н. Платонова

21 мая 2024 года на стадионе «Труд» прошло I открытое первенство города Шумерля по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященное памяти ЗТ ЧР Г.Н. Платонова и тренера по легкой атлетике А.Г. Платонова, которые подготовили и воспитали не одно поколение молодых спортсменов, чемпионов и призеров республики, всесоюзных и всеросиийских соревнований по лёгкой атлетике.

На церемонии открытия соревнований присутствовало множество учеников Германа Николаевича и Анатолия Германовича, в том числе из них и почетные гости первенства: Сергей Яргунин, председатель собрания депутатов города Шумерля одноклассник Анатолия Германовича; Сергей Мельников, депутат Госсовета Чувашской Республики, воспитанник Германа Николаевича; Федотова Татьяна, мастер спорта России по легкой атлетике; Галина Майорова , мастер спорта России по легкой атлетике, Дмитрий и Сергей Речновы, неоднократные победители первенств Чувашской Республики в прыжках в высоту, а так же воспитанница Анатолия Германовича, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи — Светлана Карасева; супруга и мама Платонова Татьяна Андреевна, брат Анатолия Германовича — Виктор и множество других друзей, товарищей, воспитанников Платоновых.

С приветственным словом к спортсменам обратились все присутствующие почетные гости, пожелав юным спортсменам всегда быть на высоте и на пъедестале, как учили их наставники Герман Николаевич и Анатолий Германович.

Вторым блоком торжественного мероприятия стало награждение победителя командного зачета городских соревнований памяти ветерана спорта Н.П. Лущинского -

Кубок завоевала команда МБОУ «Гимназия №8».

После церемонии награждения Майорова Галина Владимировна, главный судья соревнований, озвучила программу, которая включала в себя бег: 100м, 400м, 800м, эстафету 4×200 и прыжок в длину с разбега.

По итогам первенства, победители и призеры получили свои награды, кубки, дипломы соответствующих степеней и медали, а так же сладкие призы от воспитанников тренеров Платоновых. Каждый участник получил свой приз!

Учащиеся школ с достоинством вынесли все спортивные испытания и показали следующие результаты:

На дистанции 100 метров:

Среди девушек –

1 место Савельева Анна (СОШ № 1)

2 место Спирина Дарья (СОШ № 1)

3 место Кузнецова Виктория (СОШ № 1)

Среди юношей:

1 место Алексеев Сергей (СОШ № 1)

2 место Глазунов Кирилл (СОШ № 3)

3 место Иванов Вадим (Красночеиайская СОШ)

На дистанции 400 метров:

Среди девушек:

1 место Волкова Екатерина (Гимназия № 8)

2 место Загнетина Варвара (Гимназия № 8)

3 место Павлова Дарья (Гимназия № 8)

Среди юношей:

1 место Нажмитдинов Тимур (Гимназия № 8)

2 место Фёдоров Илья (Гимназия № 8)

3 место Матюнин Кирилл (СОШ № 3)

На дистанции 800 метров:

Среди девушек:

1 место Абрамова Екатерина (СОШ № 1)

2 место Юркина Мария (СОШ № 2)

3 место Глазкова Яна (СОШ № 1)

Среди юношей:

1 место Ахтяров Валерий (СОШ № 3)

2 место Магаськин Сергей (Красночеиайская СОШ)

3 место Кузьмин Михаил (Гимназия № 8)

Прыжки в длину с разбега:

Среди девушек:

1 место Ушкова Анастасия (Гимназия № 8)

2 место Абрамова Екатерина (СОШ № 1)

3 место Николаева Дарья (Гимназия № 8)

Среди юношей:

1 место Алексеев Сергей (СОШ № 1)

2 место Иванов Максим (СОШ № 1)

3 место Глазунов Кирилл (СОШ № 3)

ЭСТАФЕТА 4×200 (смешанная)

1 место – МБОУ «СОШ № 1»

2 место (1 команда) – МБОУ «Гимназия № 8»

3 место (2 команда) – МБОУ «Гимназия № 8»

Поздравляем всех победителей и призеров Первенства, благодарим тренеров за их труд и желаем всем дальнейших Побед на соревнованиях!

Оргкомитет соревнований выражает огромную благодарность и признательность за помощь в проведении: Горбунову Виктору Александровичу, заместителю председателя Госсовета Чувашской Республики; Мельникову Сергею Владимировичу, депутату Госсовета Чувашской Республики; Васильеву Эдуарду Михайловичу, Главе города Шумерля. Отдельное спасибо за классные подарки и поддержку братьям Речновым Дмитрию и Сергею, Карасевой Светлане, Сахарову Олегу и всем воспитанникам Германа Николаевича и Анатолия Германовича, а так же судьям и волонтерам за проведение мероприятия.

Источник: ДО «СШ» г. Шумерля