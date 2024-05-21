Продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда»

Для подачи заявок на конкурс «Управленческая команда» можно успеть до 20 июня.

Участникам республиканского конкурса, подавшим заявку на участие предоставляется возможность объективной оценки знаний и управленческих компетенций. Для тех, кто через испытания пройдет на полуфинал и финал, появится шанс перенять навыки и умения у опытных управленцев, которые отлично знают хитрости успешного руководства и управления.

Несомненно, взаимодействие конкурсантов с опытными руководителями, поможет каждому полуфиналисту и финалисту стать более эффективными и успешными в их жизни. Также конкурс позволяет обменяться опытом с другими управленцами не только из нашей республики, но и из других регионов России.

Победители конкурса будут награждены образовательными сертификатами для прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования в Чебоксарском филиале РАНХиГС, а все финалисты получат наставников из числа лидеров сферы государственного и муниципального управления.