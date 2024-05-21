Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии в десятке лучших в стране

Управляющая компания центра «Мой бизнес» — Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии — вошла в ТОП-10 лучших государственных микрофинансовых организаций России по версии авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА». В основу рэнкинга легли показатели работы за 2023 год.

Напомним, АПМБ оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По объему выданных микрозаймов — 1,365 млрд рублей — Агентство занимает 5-ю позицию среди государственных МФО, что на одну позицию выше, чем годом ранее. В ТОП-5 также входят микрофинансовые организации Краснодарского края, Татарстана, Ростовской области, Удмуртии.

По объему выдачи займов малому бизнесу Агентство расположилось на 7-м месте среди всех, в том числе коммерческих, МФО.

«Отмечу, что в десятку сильнейших государственных микрофинансовых компаний АПМБ стабильно входит с 2019 года. Это говорит о доверии бизнес-сообщества региона к этому инструменту государственной поддержки. Ежегодно им пользуются сотни бизнесменов региона. Существенная доля заемных средств направляется на инвестиционные цели – приобретение оборудования, недвижимости, транспорта», — отмечает заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии, министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.