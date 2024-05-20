Юрист из Чувашии Анастасия Тимофеева представила наш регион на первом Всероссийском конкурсе красоты “Мисс Право”

18 мая в Отеле Golden Ring г. Москва прошел первый Конкурс Красоты для юристов “МИСС ПРАВО — 2024”.

Женщины в юриспруденции имеют твердый внутренний стержень, сильные правозащитники в судах и на переговорах, но в тоже время не стоит забывать, что это талантливые, разносторонние девушки, любящие жены и мамы. Основная идея конкурса состояла в том, чтобы раскрыть многогранность женщин-юристов.

К конкурсу не предъявлялись жесткие требования по внешним параметрам девушек, самыми важными критериями являлись наличие юридического образования, опыт работы в отрасли и интересный кейс из наработанных дел.

В конкурсе приняли участие юристы из разных городов России: Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Архангельска, Вологды и др. Практикующие юристы и адвокаты, а также женщины-юристы, организовавшие собственный бизнес в отрасли юриспруденции.

Участницы конкурса удивили жюри разнообразием своих увлечений. Кто-то ездит на мотоцикле, кто-то занимается вокалом или стрельбой из лука. А наша Анастасия в свободное время изучает международную практику в области юриспруденции, много путешествует, занимается спортом увлекается вышивкой и вышивает полноценные картины.

На конкурсе девушки раскрывали свои таланты в пяти номинациях: • конкурс делового образа, где девушки дефилировали в деловых костюмах;

конкурс-визитка. Это были домашние заготовки девушек, каждая из них представила свой видеоролик с рассказом о себе и своих увлечениях, карьерных достижениях;

интеллектуальный и творческий конкурсы;

выход в вечерних платьях. Завершающий этап, где участницы предстали в образах настоящих принцесс.

Наша Анастасия Тимофеева запомнилась жюри своей проницательностью и находчивостью, умением ярко подать себя на сцене. Анастасия более 18 лет работает юристом, является Арбитражным управляющим, учредителем юридической фирмы, оказывает услуги на всей территории России.

Но на этот раз звание победителя не за нашей землячкой. Победительницей конкурса красоты для юристов «Мисс Право-2024» стала Нателла Майорова из Москвы. Юрист, преподаватель, эксперт федерального канала.