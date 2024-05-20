Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ в этом году

Для выпускников школ прошлых лет, которые сдают Единый государственный экзамен в этом году, не предусмотрена пересдача ЕГЭ до конца приемной кампании. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться возможностью пересдачи по новым правилам, — сказал Анзор Музаев на „горячей линии“ с родителями выпускников. — Эта новинка только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно».

Напомним, с этого года у тех, кто сдает ЕГЭ, появилась возможность пересдать любой предмет до окончания вступительной кампании в вузы, то есть летом. В расписании ЕГЭ-2024 для этого предусмотрены два дня — 4 и 5 июля.

Источник: rg.ru