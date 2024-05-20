Аэрофлот начинает летать в Чебоксары

Полёты будут выполняться ежедневно с 14 июня. Из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары борт Аэрофлота отправляется в 22 часа, обратно — на следующий день в 7 часов. В настоящее время из Чебоксар ежедневно осуществляются три рейса в Москву.

Продажа билетов открыта. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, а также в кассах и на сайте аэропорта Чебоксар.

«Ожидается, что новая воздушная линия будет востребована среди деловых путешественников и любителей внутреннего туризма. Кроме того, прямой рейс Аэрофлота в Москву даст возможность жителям Чувашии планировать удобные стыковки по всей маршрутной сети Группы «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево», — отмечается в компании.

Минтранс Чувашии.