1 июня начнется купальный сезон

Всего в республике планируется допустить к эксплуатации 9 пляжей и более 100 мест для купания. Об этом было заявлено на еженедельной планерке у Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

В 2024 году на водных объектах планируется оборудовать и допустить к эксплуатации пляжи в Чебоксарах (4), в Мариинско-Посадском (2), в Козловском и Чебоксарском муниципальных округах и Новочебоксарске (по одному).



Наибольшее количество мест для купания и отдыха людей у воды планируется оборудовать в Канашском округе – 15. В Урмарском округе таковых будет 13, в Ибресинском и Моргаушском — по 12, в Комсомольском – 10, в Аликовском и Вурнарском – по 8, в Шемуршинском – 6, в Батыревском, Порецком и Янтиковском – по 5, в Алатырском – 4, в Мариинско-Посадском – 3. В остальных муниципальных образованиях определяется потребность граждан в оборудованных местах для купания.



Источник: cap.ru.