Молодёжный слёт агродобровольцев пройдет в третий раз

Агрослёт «Лучшие на селе» состоится 1 июня традиционно на территории базы «Медвежий угол» в Янтиковском округе. Участвовать в нем будут около 1500 представителей сельской работающей молодежи.



В программе ожидаются спартакиада, круглые столы, мастер-классы, открытые диалоги с органами власти региона, конкурсы по приготовлению ухи, творческой презентации. В честь Года семьи в России на спартакиаде организуют спортивные соревнования среди молодых семей, а в честь Года экологии в Чувашии – конкурс по тематическому экооформлению площадок делегаций округов. Впервые проведут и состязания водителей внедорожников.



По информации Минсельхоза Чувашии.