Сегодня в Шумерле прошел IX республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы»



В смотре-конкурсе, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 300 юнармейцев в составе 19 отрядов из 15 муниципалитетов республики.

На мероприятии присутствовали депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Леонид Пронин, замминистра образования Марина Лежнина, глава города Шумерли Эдуард Васильев, делегация межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров «Сыны Отечества».

Кадетские и военно-патриотические формирования состязались в пяти испытаниях, продемонстрировав свои лучшие навыки в конкурсах строя и песни, неполной разборке и сборке АК-74, физической подготовке, военно-исторической викторине, творческом конкурсе.

На церемонии награждения отличившиеся отряды были отмечены дипломами в различных номинациях. Каждый отряд удостоился дипломов «За волю к победе». Победителями IX республиканского смотра-конкурса кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы» стали: в младшей возрастной группе - кадетский отряд «Сыны Отечества» СОШ № 40 г.Чебоксары, в средней возрастной группе – кадетский отряд «Патриот» СОШ № 3 г.Ядрина, в старшей возрастной группе – кадетский отряд «Спарта» Красночетайской СОШ.







