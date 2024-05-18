Пушкин – это наше всё. И даже мультфильм

Эта неделя в шумерлинских школах началась с «Разговоров о важном», которые были посвящены 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Юбилейная в этом году дата — 6 июня – знаковая для российской и мировой культуры. Это еще и День русского языка. И именно в первый четверг июня в России в кинотеатрах состоится премьера отечественного полнометражного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало».



Мультфильм о том, как молодой Пушкин жил в ссылке в селе Михайловском, как переживал смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дали ему материал для творчества. В сюжетах и мотивах мультфильма соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. Среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, её падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.



Мультфильм, придуманный продюсером Игорем Гаврюшкиным, художником-постановщиком Игорем Шаймардановым, режиссёром и сценаристом Екатериной Гаврюшкиной, создан для семейной аудитории.



Подготовила Н. Игнатьева.