Долгожданная поездка

В скромном двухэтажном доме в деревне Кадеркино проживают пожилые люди, нуждающиеся

в особом внимании и заботе. Персонал отдаёт все силы на уход за бабушками и дедушками,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Девчонки и мальчишки Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже не остаются в стороне. Поздравлять одиноких людей с праздниками для нас стало доброй традицией. Дважды в год ребята вместе с воспитателями приезжают с интересной программой порадовать их. После первой же поездки стало понятно, что мы будем возвращаться сюда снова и снова, потому что здесь живут люди с удивительными историями жизни. Как отмечает заведующая отделением И.Г. Тихонова, ветераны вспоминают наших ребятишек, ждут в гости, получают от выступлений прекрасные эмоции.



Недавно ребята и воспитатели центра творческой гурьбой, с подарками и концертной программой, посвященной Дню Великой Победы, побывали в стационарном отделении ШКЦСОН, чтобы порадовать тружеников тыла и детей войны. Воспитанники подготовили стихи, песни, танцы, которые не оставили равнодушными ни одного из присутствующих. Девчонки и мальчишки подошли к этому мероприятию ответственно, старались донести до слушателей тепло своего сердца. Пожилые люди платили тем же: подпевали, аплодировали. Концертные номера подняли всем настроение. Поздравления юных артистов ветераны всегда принимают искренне и с теплотой.

Специально для пожилых людей мы испекли сладкий пирог и подготовили своими руками подарки. А в завершение встречи дети вместе с ветеранами посадили саженцы плодовых кустарников.



Е. ДАНИЛОВА, педагог допобразования, Н. МАРКЕЛОВА, воспитатель.