Дефицита кадров в родильном отделении больше нет

Привлечение квалифицированных кадров в медицинские учреждения Чувашии является одной из приоритетных задач региональной программы «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами». В реализации этой задачи помогает целевое обучение, благодаря которому в лечебные учреждения удается привлекать квалифицированные кадры не только из Чувашии, но и других регионов. Так, в родильном отделении Шумерлинского медицинского центра вот уже четвертый месяц работает молодой врач акушер-гинеколог родом из Краснодарского края.

Владимир Борисов окончил Чувашский государственный университет по специальности «Лечебное дело», проходил ординатуру в Краснодаре, а после окончания обучения по целевому направлению приехал работать в Шумерлю. Чтобы поддержать молодого специалиста, Шумерлинский медицинский центр оказал ему меру поддержки в виде компенсации расходов на аренду жилья.



Теперь молодой врач не только принимает роды, но и ассистирует во время операций, набираясь опыта у старших коллег родильного отделения. «Конечно, после учёбы тяжело было начинать работать, особенно в родильном отделении, т. к. до этого я стажировался только в гинекологии. В первый же рабочий день я присутствовал при кесаревом сечении, а на второй — уже сам ассистировал во время операции. Коллектив здесь хороший, дружный, старшие коллеги — Марина Алексеевна и Маргарита Николаевна — во всем помогают, всегда подскажут», — делится Владимир.



«Мы всегда рады приходу молодых специалистов в наше отделение. Владимир Борисов — хороший, перспективный врач. С его приходом в нашем отделении был устранен дефицит во врачебном персонале», — отмечает заведующая родильным отделением Маргарита Орлова.



Помимо осуществления целевого обучения, лечебное учреждение участвует в реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также внедрило меры социальной поддержки молодых сотрудников, в том числе институт наставничества, благодаря которому каждый молодой специалист в кратчайший срок адаптируется к новым условиям труда.



Шумерлинский ММЦ.