Активизировать работу и увеличить численность народных дружинников

Такая задача поставлена по итогам заседания штаба народных дружин Чувашской Республики, состоявшегося 14 мая с участием представителей администраций муниципальных и городских округов республики.

В Чувашии сегодня осуществляют деятельность 26 добровольных народных дружин (в каждом муниципальном образовании), и все они внесены в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. В состав этих дружин входят 497 дружинников (289 мужчин, 208 женщин).



За январь—апрель 2024 года народные дружинники 5716 раз были задействованы в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 1612 мероприятий. При участии народных дружинников было выявлено 274 административных правонарушения и 1 преступление.



Ежегодно для поощрения лучших дружинников проводится республиканский конкурс. В этом году его планируется объявить в августе. Участвовать в конкурсе могут народные дружинники, признанные лучшими в своих муниципалитетах.



По информации Госслужбы Чувашии по делам юстиции.