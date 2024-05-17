Вспаханные и засеянные поля, свежеотремонтированные дороги – эта мирная картина активно создается в новых регионах. Но мы едем дальше — туда, где наши бойцы защищают этот мир. И везем им поддержку от земляков, материальную и душевную…

Герою России Евгению Борисову, который сейчас находится в зоне СВО, мы передали два компактных и адаптированных на разные виды оружия тепловизионных прицела, а также FPV-видеоочки, которые передают изображение с прицела. Теперь он вместе с сослуживцами сможет работать с целью, не выходя из укрытия.



А еще привезли мы бойцам чувашского полка жизненно необходимую вещь — сетку-рабицу. С помощью нее бойцы защищают блиндажи, укрытия и технику от дронов-камикадзе. «Металлической сеткой мы обшиваем машины, закрывая уязвимые места, как правило, крышу. Обычно дроны атакуют сверху и, попав в сетку, чаще всего просто разламываются без взрыва. Впрочем, даже в случае подрыва на сетке шансов выжить у экипажа много больше. Поэтому сетка-рабица всегда востребована. Большое спасибо многонациональному народу России, нашему чувашскому народу, Народному фронту за оказываемую помощь. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы закончить эту войну победой. Хочется скорее увидеть родных и любимых», — говорит боец с позывным Батыр.



Передали бойцы благодарность и школьникам Чувашии, которые собрали более 250 коробок с влажными и дезинфицирующими салфетками в рамках акции, объявленной командой всероссийского проекта «Навигаторы детства», а также написали добрые письма поддержки. «Салфетки очень необходимы, потому что здесь, а тем более на передовой, дефицит воды. Спасибо от всего чувашского полка всем, кто помогает нам!» — говорит боец с позывным Шакур.

В нашем очередном гуманитарном конвое от Чувашии были и другие полезные и нужные вещи. К примеру, подушки и маскировочные сети, которые передали «серебряные» волонтеры Аликовского центра социального обслуживания населения.



«Связь тыла и фронта крепка. Мы работаем по прямым заявкам командования воинских подразделений, где служат наши земляки, — говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Чувашии Наталья Иванова. — Всё необходимое снаряжение закупаем на средства, поступающие на счет регионального сбора благотворительного фонда «Всё для Победы». Так, в этот раз на средства регионального сбора мы приобрели оптические прицелы, а также 2 тонны рулонов сетки-рабицы. Основная часть средств пожертвована руководителем компании «Отделфинстрой» Александром Черкуновым. Наша работа продолжается и уже готовится очередной конвой с помощью».



Е. Васильева, региональный исполком ОНФ в Чувашии.