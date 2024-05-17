«Крылатая скорая» совершила первый в этом году полет

14 мая, в День санитарной авиации, срочная медицинская помощь специалистов сосудистого центра Республиканской клинической больницы потребовалась 70-летнему пациенту Шумерлинского ММЦ.

Житель Московской области рано утром был доставлен на машине скорой помощи в медицинский центр с отеком легких, сопровождающимся острым приступом удушья. В отделении анестезиологии-реанимации общее состояние пациента стабилизировали, и после консультации со специалистами РКБ было принято решение об отправке его на коронароангиографию вертолетом санавиации.



В полете за состоянием пациента следили врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Дергачёв и медбрат-анестезист Валерий Ильин.



Авиационные перевозки пациентов на территории Чувашии в этом году, как и в 2023-м, выполняет санкт-петербургское АО «Национальная служба санитарной авиации». На это выделено 35,9 млн рублей, что позволит НССА до конца года совершить около 70 вылетов.

Справочно

Транспортировка тяжелых пациентов по воздуху позволяет реализовать по всему региону принцип «золотого часа», в течение которого есть максимальные шансы спасти жизнь пациента или пострадавшего.

Благодаря санавиации в Чувашии с 2020 года были спасены более 320 человек.



По информации Минздрава Чувашии.