Здание бывшего кинотеатра «Дружба» готовится к капремонту

Как известно, летом прошлого года за победу во всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых», проведенного в рамках федерального проекта «Молодежь России», Чувашия получила 127-миллионную субсидию на создание двух молодежных пространств. Один такой объект будет создан в Шумерле. Местом «жительства» новоявленного молодежного центра было выбрано здание бывшего кинотеатра «Дружба» в городском парке.

Как на днях сообщила администрация Шумерли в своем официальном телеграм-канале, проект преображения здания, построенного в 1959 году, уже прошел госэкспертизу. Будущий молодёжный центр «Точка притяжения» будет представлять собой современное пространство с коворкинг-зоной (зоной для коллективной работы, сотрудничества), виртуальным музеем, игротекой, фотостудией, студией звукозаписи и видеозаписи. В здании планируется заменить двери, полы, окна, восстановить ранее заложенные оконные проёмы. Также предполагаются обустройство санузлов и установка пандусов для маломобильных групп населения, ремонт входов, устройство отмостки.



О том, что экспертизу проектная документация прошла и получила положительное заключение, Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики сообщил в своем телеграм-канале еще 6 мая, но в той новости почему-то говорилось о здании 1954—1963 гг. постройки по проекту архитектора Барташевича, где уже много лет располагается Центр детского творчества (в народе — Дворец пионеров). Тогда как в самом заключении экспертизы № 21-1-1-2-021640-2024 указан адрес объекта капитального строительства: г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 2, т.е. в Парке им. 50-летия пионерской организации.



Как газете пояснила директор ЦДТ Юлия Жданович, все работы будут вестись именно в «Дружбе» — это здание теперь является корпусом центра. В головном здании по ул. Ленина капитального ремонта пока не предвидится.

Наталья Игнатьева.