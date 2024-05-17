Дистанция длиной в полвека

9 мая прошел юбилейный пробег Победы Шумерля — Нижняя Кумашка — Шумерля. В легкоатлетическом полумарафоне на дистанции в 20 км приняли участие 9 бегунов из Шумерли и Шумерлинского муниципального округа.

История легкоатлетического пробега Шумерля — Нижняя Кумашка — Шумерля началась 9 мая 1974 года. За полвека в спортивном состязании в честь Дня Победы приняли участие несколько поколений спортсменов.



Перед стартом юбилейного легкоатлетического пробега участникам первого пробега Победы — Анатолию Кавказскову, Петру Сидорову и Николаю Ермолаеву — были вручены благодарственные письма администрации города.



Наша газета побеседовала с победителем первого пробега Победы Анатолием Кавказсковым, который сейчас проживает в Новочебоксарске. Ветеран спорта вспомнил тот памятный забег и рассказал о своем жизненном пути.



«Отлично помню 9 мая 1974 года! В тот день стояла 32-градусная жара, асфальт аж плавился. Бежать было нелегко! Некоторые бегуны сошли с дистанции. В 1974 году я работал тренером по лыжам на Палане. Так вот, мои воспитанники ехали рядом на велосипедах и как могли помогали: подбадривали и несколько раз мочили мою кепку, за что им огромное спасибо», — с улыбкой вспоминает спортсмен. На обратном пути от Нижней Кумашки у Анатолия Кавказскова будто открылось второе дыхание, и примерно в пяти километрах от деревни Шумерли он оторвался от соперников, рванул вперед и первым пришел к финишу. Легкоатлет преодолел эту дистанцию с отличным результатом – 1 час 15 минут 18 сек., опередив соперников почти на 3 минуты.

К слову, его рекорд был побит только четверть века спустя.



Победителем того первого легкоатлетического пробега до Нижней Кумашки и обратно А. Кавказсков стал неслучайно. Уроженец деревни Козловки Порецкого района со спортом дружил со школьной скамьи. После окончания восьмилетки приехал в Шумерлю учиться в ГПТУ № 6 на столяра-мебельщика. В училище выступал за Шумерлю в республиканских соревнованиях и по лыжам, и по легкой атлетике.



Во время службы в пограничных войсках в Калининградской области неоднократно становился чемпионом первенства Западного пограничного округа по легкой атлетике.

После службы в армии, в 1971 году, вернулся в Шумерлю и приступил к работе на комбинате автомобильных фургонов. Через пару лет А. Кавказсков перешел тренером в открывшуюся на Палане детско-юношескую спортивную школу. В 1972 году ему был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».



В 1976 году по семейным обстоятельствам переехал в Новочебоксарск, работал на Химпроме, но со спортом не расставался: занимался тренерской работой, неоднократно выступал на чемпионатах республики по легкой атлетике за сборную города, и небезуспешно. Копилка спортивных побед А. Кавказскова впечатляет! Многократный чемпион и призер Чувашии по легкой атлетике, чемпион Западного пограничного округа, призер России, призер зоны Поволжья.

Со спортом 72-летний ветеран дружит и по сей день: встает на лыжи, ходит на зимнюю рыбалку и в целом ведет здоровый образ жизни.



Ту памятную победу в полумарафоне, по признанию Анатолия Александровича, он посвятил супруге Валентине. Их свадьба состоялась в феврале того же года. Так что полувековые юбилеи семья Кавказсковых в этом году отмечает дважды.



А. Кавказсков, 1978 г.

Ветераны спорта (слева направо): П. Сидоров, А. Кавказсков, Н. Ермолаев



А в пробеге Победы 2024 года первым пришел к финишу воспитанник Спортивной школы города Шумерли Валерий Ахтяров (тренер – Галина Майорова). Как признался нашей газете 16-летний школьник, в полумарафоне он принимает участие с 2021 года. В нынешнем, юбилейном, пробеге юный спортсмен прошел дистанцию за 1 час 18 минут, тем самым побив свой собственный прошлогодний рекорд.

Ольга Дмитриева.