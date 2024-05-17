Вводятся новые меры поддержки медиков

8 мая Правительством республики одобрен порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам дефицитных специальностей в возрасте

до 35 лет включительно в медорганизациях Минздрава Чувашии, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, в городах с населением до 50 тыс. человек.

Единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинскому работнику, принятому на работу в медицинскую организацию на вакантную должность, включенную в перечень должностей дефицитных специальностей, за первый, третий, пятый годы работы. Размер выплаты составляет 1 млн рублей медицинским работникам с высшим медицинским образованием и 700 тыс. рублей – со средним профессиональным образованием.



Решение поддержать отдельных медработников на селе и в малых городах Глава Чувашии озвучил в ежегодном Послании и в марте подписал соответствующий указ.



Новый указ значительно расширяет перечень уже действующих в регионе мер социальной поддержки. Кроме единовременной компенсационной выплаты, предусмотрено возмещение расходов на оплату проезда от места проживания к месту работы и обратно, на оплату найма (поднайма) жилого помещения.



Правительством республики одобрены порядки возмещения этих расходов. Денежная компенсация на оплату найма жилья предоставляется при условии отсутствия в собственности или пользовании по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования медицинского работника или членов его семьи жилого помещения в границах муниципального округа (городского округа), на территории которого находится медицинская организация (ее обособленное структурное подразделение), в которой медицинский работник осуществляет трудовую деятельность. Выплата будет осуществляться с учетом места найма (поднайма) жилого помещения и состава семьи.



Возмещение расходов, связанных с оплатой проезда от места проживания к месту работы и обратно на общественном транспорте (кроме такси), представляется медицинским работникам на период работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, по фактическим расходам (не более 1 раза в день от места проживания к месту работы и обратно) ежемесячно в течение всего года, за исключением периодов отпусков, отстранения от работы (недопущения к работе).

На эти цели предусмотрены финансовые средства из республиканского бюджета.



Источник: Минздрав Чувашии.