Стираем грани между городом и деревней

В минувший понедельник в администрации города состоялось поистине историческое событие — публичные слушания по вопросу преобразования города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа в единый муниципалитет. В заседании приняли участие 105 зарегистрированных участников из числа депутатов городского Собрания, работников администрации и бюджетных организаций и учреждений, членов общественных организаций, активных горожан.

Напомним, что несколькими днями ранее в Центре детского творчества прошла информационная встреча с участием представителей органов исполнительной власти Чувашии, главы города Эдуарда Васильева, депутатов городского Собрания, руководителей структурных подразделений администрации, членов Общественного совета. Представители солидного правительственного десанта довели до собравшихся основную мысль проводимой муниципальной реформы: укрупнение муниципалитетов направлено на повышение эффективности деятельности муниципальной власти, консолидацию финансовых, организационных и кадровых ресурсов, а значит — на максимальное повышение уровня жизни жителей. На той встрече были даны ответы на все поступившие из зала вопросы, проблемные моменты взяты на контроль. Наверное, поэтому на публичных слушаниях из зала не прозвучало ни одного вопроса и не состоялось никаких-либо прений. Ни за, ни против.



Перед принятием судьбоносного решения глава города Эдуард Васильев и председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин акцентировали внимание собравшихся на эффективности объединения, тем самым выражая свое однозначное «за».



В качестве убедительных доводов глава города привел пример ставки по упрощенной системе налогообложения. Если сейчас в городской бюджет идет 18 %, а в сельский – 25 %, то после объединения в муниципальный округ для всей территории будет действовать сельский норматив, что даст дополнительные вливания в местную казну. Кроме того, у вновь образованного муниципалитета появится возможность получать повышенные объемы республиканских субсидий, а с увеличением численности населения появится возможность участия в различных федеральных программах.



«Статус города республиканского значения за Шумерлей однозначно сохранится, – еще раз обратил внимание на волнующий горожан вопрос Эдуард Васильев. – Никто на Конституцию Чувашии и на закон об административно-территориальном устройстве республики посягнуть не может».



Преобразование двух муниципалитетов не обойдется, конечно, без сокращения муниципальных служащих, ответил глава на витавший в воздухе вопрос. После утверждения структуры администрации вновь создаваемого муниципального образования будет утверждена и штатная численность муниципальных служащих. Здесь всё будет решать здоровая конкуренция, то есть профессионализм кандидатов на каждую должность.



Положительно ли нововведения скажутся на деле, сегодня никто предсказать не может. Только время расставит все точки над i и докажет эффективность деятельности администрации вновь создаваемого муниципального образования, а значит, и всей проводимой реформы в целом.

Проект решения депутатского корпуса о согласии на преобразование муниципальных образований путём объединения города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа и на наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием «Шумерлинский муниципальный округ с административным центром в городе Шумерле» на публичных слушаниях был поддержан подавляющим большинством голосов: 103 — за, 2 — против.



Окончательное решение по преобразованию муниципалитетов было принято городским Собранием депутатов на другой день, 14 мая, и внесено в Госсовет Чувашии в порядке законодательной инициативы.

Аналогичное решение было принято в этот день и Собранием депутатов округа.

Ольга Дмитриева.