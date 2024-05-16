Работники ЦДТ–активные участники движения ГТО

16 мая, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» стал местом приема тестовых испытаний Комплекса ГТО среди работников трудовых коллективов. Сегодня к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» присоединились работники Центра детского творчества города.

Мероприятие было приурочено 10-летию возрождения Комплекса ГТО в Российской Федерации.

На открытии Фестиваля с пожеланиями показать свои физические возможности и отличного активного настроения перед участниками выступил начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля Андрей Железин.

Работники учреждения проверяли свои физические возможности в таких тестовых испытаниях как наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места и челночный бег.

Отлично проведенное время в спортивном зале – залог бодрого настроения на весь день!



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