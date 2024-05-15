Четыре муниципалитета Чувашии получат гранты

Глава Чувашии подписал соответствующее распоряжение.
По информации Правительства Чувашии, грант в 30 млн рублей распределили среди победителей:
- в группе муниципальных округов:
Янтиковскому округу – 8,4 млн рублей,
Шумерлинскому округу – 7,35 млн рублей,
Красноармейскому округу – 5,25 млн рублей;
- в группе городских округов: Шумерля – 9 млн рублей.
Средства выделены за вклад в развитие и продвижение продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей.
Комиссия оценивала результаты за 2023 год.
чувашинформ.рф