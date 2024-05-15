15 Май

Четыре муниципалитета Чувашии получат гранты

Глава Чувашии подписал соответствующее распоряжение.

По информации Правительства Чувашии, грант в 30 млн рублей распределили среди победителей:

  • в группе муниципальных округов:
    Янтиковскому округу – 8,4 млн рублей,
    Шумерлинскому округу – 7,35 млн рублей,
    Красноармейскому округу – 5,25 млн рублей;
  • в группе городских округов: Шумерля – 9 млн рублей.

Средства выделены за вклад в развитие и продвижение продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей.

Комиссия оценивала результаты за 2023 год.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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