Семьям подарили яркий праздник

В Международный день семьи в Ходарском сельском Доме культуры состоялось яркое мероприятие, посвящённое этому замечательному празднику.

С теплыми поздравлениями перед собравшимися выступили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин. Они приняли участие в церемонии награждения семей, проявляющих себя в жизни муниципалитета, выделили важную роль семьи в жизни каждого человека.



Как отметили выступающие, в последние годы очень активно реализуются меры поддержки семей, но социальная поддержка никогда не заменит любви и уважения друг к другу.

Работники культуры округа и другие талантливые исполнители создали в зале уютную атмосферу праздника, именно такую, которая должна царить в каждой семье.









Татьяна Александрова.

Мероприятие к Международному дню семьи было совмещено с Гала-концертом традиционного конкурса детского самодеятельного творчества «Веселые задоринки».

Концертная программа была богата оригинальными выступлениями не только победителей конкурса, но и обучающихся Ходарской школы, вокального квартета «Элегия», Анастасии Медведевой, Инны Тимофеевой, Александра Иванова, Ольги Бородавиной, Александра Зенкина, Варвары Улисовой, Вадима Александрова.



Приятная часть мероприятия — торжественное награждение победителей конкурса. В этом году в отборочном туре состязания, проходившем в апреле, приняли участие более ста юных талантов округа. В финал вышли двадцать семь участников.



Победители радовали гостей яркими творческими номерами, а благодарные зрители дарили им горячие аплодисменты. Маленькие артисты и руководители получили свои заслуженные награды из рук директора Информационно-ресурсного центра культуры Ларисы Михайлиной.

Конкурс детского самодеятельного творчества вновь определил сильнейших, талантливых ребят и подарил всем участникам грандиозный праздник творчества и радости!



ИРЦК Шумерлинского МО.