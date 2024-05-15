На летний отдых детей в Чувашии направят 556 млн рублей

В этом году на организацию летней оздоровительной кампании в Чувашии планируется выделить 556 млн рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщили в ходе брифинга в региональном Минобразования. Он проходил в прямом эфире в госпаблике ведомства, запись доступна по ссылке.

Заместитель министра образования Чувашии Марина Лежнина разъяснила: почти 440 млн рублей на летний отдых детей выделили из своих бюджетов регион и муниципалитеты. А вот 116,3 млн – деньги федеральные и пойдут на модернизацию и реконструкцию материально-технической базы загородных лагерей. В частности, на эти средства строятся четыре быстровозводимых корпуса в ДОЛ «Берёзка» (Чебоксары) и «Звёздный» (Цивильский округ). В «Звёздном», кстати, один такой современный жилой модуль с просторными комнатами, санузлами и душевыми кабинами появился еще в 2023 году.

К началу нынешней оздоровительной кампании на территории лагеря запустят еще два. В профильном ведомстве отмечают, что программа Минпросвещения России, по которой регион и строит быстровозводимые корпуса в загородных оздоровительных учреждениях, помогает увеличить их пропускную способность. Учитывая, что в Чувашии вопрос летнего отдыха детей стоит довольно-таки остро – желающих попасть в лагеря больше, чем мест в них – модули, которые «поднимают» за несколько месяцев – тоже выход из ситуации. «Возведение двух корпусов в 2023 году позволило нам за летнюю кампанию оздоровить на 500 ребятишек больше, чем планировалось изначально. Этим летом в загородных лагерях смогут отдохнуть дополнительно еще 900 ребят», – приводят слова Марины Лежниной в госпаблике Минобразования Чувашии.

К слову, в регионе этим летом откроются 16 стационарных лагерей, в которых отдохнут 19 267 ребят. Для них запустят 66 смен по различным профилям. Кроме того, почти 50 тысяч мальчишек и девчонок Чувашии уже с конца мая смогут весело и с пользой проводить время в 290 пришкольных лагерях, 40 из которых будут работать в Чебоксарах. Кстати, чтобы в них попасть не нужно никакой справки от педиатра. Еще 10 лагерей запустят при центрах соцобслуживания Минтруда Чувашии. В школьные каникулы они примут порядка 3,5 тысяч ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Таким образом, летняя оздоровительная кампания в республике охватит более 72 тысяч детей. Это на 27 тысяч больше, чем в прошлом году.

Особое внимание в ходе прямого эфира в госпаблике профильного ведомства уделили теме безопасности. В Минобразования Чувашии пояснили, что к этому вопросу каждый год подходят комплексно: в каждом лагере есть кнопка тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и экстренного оповещения, автоматической пожарной сигнализации, действует пропускной режим, на входе дежурят сотрудники ЧОПов. Также тщательно в лагерях следят за соблюдением требований СанПиНа в пищеблоках и жилых корпусах.

В Минобразования Чувашии напомнили: заявочная кампания по приобретению путёвок в лагеря завершилась 27 апреля. Так что купить их сейчас уже не получится, остаётся ждать так называемых «отказных». Об их наличии можно узнать в управлениях образования муниципалитетов либо самостоятельно мониторить госпаблики лагерей, в которые мечтает попасть ваш ребёнок.

Источник: cheb.mk.ru