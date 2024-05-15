Жители Чувашии могут получить грант на продвижение просветительского контента

Стартовал прием заявок на конкурс лекторов от российского общества «Знание». Жители нашей республики имеют шанс попасть в региональные команды просветителей и начать выступать на местных образовательных мероприятиях.

Проект Знание.Лектор-2024 является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России. «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Считаю своим призванием заниматься просветительскими проектами, и вместе с коллегами уже написала обзорную статью о Чувашии в электронную энциклопедию «Знание.Вики», – рассказывает преподаватель Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий Светлана Николаева. – Сейчас объявлен конкурс «Лига Лекторов», который также нам дарит шанс проявить себя и быть полезными людям. Обязательно приму в нем участие».

В основном этапе отбора «Лиги Лекторов», – обучающий курс по публичным выступлениям, видеовизитка и рекомендательное письмо. С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России. Ну а перед экспертным советом конкурсанты выступят в онлайн-формате с ноября по декабрь.

Подать заявку на участие в конкурсе до 30 июня могут взрослые и студенты https://clck.ru/3AbkQU, а до 3 июня – школьники от 14 до 17 лет https://clck.ru/3AbkNz . 50 победителям основного отбора вручат 250 тысяч на продвижение своего просветительского контента, а лучших школьников наградят путевками в «Артек»!

чувашинформ.рф