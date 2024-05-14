22 апреля 2024 г. стартовал республиканский конкурс «Управленческая команда».

Республиканский конкурс «Управленческая команда» проводится в целях поиска, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских и управленческих качеств.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 65 лет, имеющие опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет, а также имеющие опыт общественной деятельности.

В рамках подготовки к полуфиналу и финалу конкурса все участники смогут повысить свои профессиональные компетенции по актуальным направлениям (цифровая экономика, управление данными, проектное управление и др.). Регистрация на конкурс продлится до 20 июня 2024 года.

Победители конкурса получат возможность войти в резерв управленческих кадров при Главе Чувашской Республики.

Для участия необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на официальном сайте конкурса https://lider.cap.ru .

Минцифры Чувашии.