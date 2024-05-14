Показатели «Цифровой трансформации» перевыполнены

В России сообщили о перевыполнении показателей национальной цели «Цифровая трансформация», установленной президентом в 2020 году. Жители даже самых удаленных и малонаселенных пунктов страны обеспечены связью и интернетом, сформирована технологическая база для перехода к нацпроекту «Экономика данных».

Еще один показатель «Цифровой трансформации» – доступность всех массовых социально-значимых госуслуг в электронном виде. Как в Чувашии, так и в целом по стране он равен 100%.

Обеспечил успешную реализацию поставленных президентом и председателем правительства задач вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В дальнейшем он сфокусирует свое внимание на развитии технологий искусственного интеллекта как драйвера ускоренного роста экономики страны. До 2030 года перед Россией стоит цель войти в число стран-лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ.

Технологическое лидерство может стать возможным только благодаря собственным научным разработкам и подготовке квалифицированных кадров, воспитанных в традиционных для нашей страны ценностях. Достижению целей будут способствовать также национальные проекты «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также федпроект «Спорт – норма жизни», который будет курировать вице-премьер. Кроме того, он станет отвечать за научно-образовательное обеспечение нацпроектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодёжь, Минспорт.

чувашинформ.рф