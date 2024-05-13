Влюбленные из Чувашии поженились на Международной выставке «Россия»

Влюбленные Анна Курчина и Александр Кривов из Яльчикского округа стали участниками первого Всероссийского свадебного фестиваля, который на Красную горку стартовал на ВДНХ. Об этом сообщают в госпаблике Госслужбы Чувашии по делам юстиции.

Всего же 12 мая на главной уличной сцене выставки-форума «Россия» поженилась 151 пара со всей страны. Столичные ЗАГСы впервые провели такую церемонию. Дата для рекорда выбрана не случайно: именно с Красной горки начинается свадебный сезон. К тому же, союз, рождённый в этот день, считается самым крепким.

Новоиспечённая семья Кривовых призналась, что решилась на бракосочетание в одной из самых красивых локаций Москвы сразу же, как только об этом объявили в соцсетях. «Праздник получился масштабным, фееричным и запоминающимся», – призналась Анна Кривова в ярком видео, опубликованном в госпаблике Госслужбы Чувашии по делам юстиции. К тому же, Всероссийский свадебный фестиваль – это еще и возможность разглядеть в деталях многоликую красоту народов России, ведь большинство участников проекта пришли на торжественную церемонию в национальных костюмах. Свадебные наряды с чувашской символикой Анне и Александру Кривовым сшили в производственных цехах старейшей фирмы художественных промыслов «Паха тӗрӗ».

После церемонии бракосочетания молодожены приняли участие в свадебном шествии. Им передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента РФ Владимира Путина.

Кстати, Анна и Александр Кривовы — уже вторая пара из Чувашии, сыгравшая свадьбу на ВДНХ. А в середине этой недели, 16 мая, на Всероссийском свадебном фестивале клятвами верности и кольцами обменяются Анна Романова и Алексей Андреев из Янтиковского округа. Тем временем, по данным Госслужбы Чувашии по делам юстиции, в республике на этой неделе официально зарегистрируют свой союз 121 пара влюблённых.

чувашинформ.рф