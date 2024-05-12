Рекорды Чувашии на выставке «Россия»

Полгода назад, 4 ноября 2023 года, на ВДНХ в Москве открылась выставка «Россия». И всё это время Чувашия каждый день знакомит жителей страны со своими достижениями и культурой.

Регион все 6 месяцев входит в топ-5 экспозиций выставки в голосовании гостей во всех 11 номинациях.

Несколько интересных фактов о нашей экспозиции:

160 тысяч сувениров подарено гостям экспозиции,

620 тысяч раз интернет-пользователи посмотрели клип на песню «Я и есть Чувашия» Августы Уляндиной и группы «Глянец»,

56 тысяч фотографий сделано на экспозиции,

19 тысяч раз мы попадали в новости и посты в социальных сетях,

63 тысячи раз гости вступили в диалог с голограммами Ивана Яковлева и Василия Чапаева,

12 отраслей и 1 муниципалитет представили свои достижения и интерактивы,

750 интерактивных мероприятий, лекций и мастер-классов проведено,

163 экспоната представлено

622 сотрудника аккредитовано,

2100 часов проработали экраны, компьютеры и другая техника,

8 раз сменилось оформление,

1 раз проведен масштабный ремонт, включивший полную замену мебели и напольного покрытия.

По информации ИА «Чувашинформ.ру».