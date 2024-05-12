Осторожно: новая мошенническая схема!

Телефонные аферисты обзванивают граждан, представляясь сотрудниками различных страховых фирм, и предлагают заменить бумажные полисы обязательного медицинского страхования на электронные либо же утверждают, что полис ОМС необходимо как можно быстрее продлить.

Если потенциальная жертва соглашается на подобные изменения, то злоумышленники под различными предлогами заставляют человека установить на смартфон поддельное мобильное приложение, якобы относящееся к Министерству здравоохранения Российской Федерации. Эта программа содержит вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет киберпреступникам доступ к мобильному банку пользователя.



Обращаем внимание, что полисы обязательного медицинского страхования российских граждан являются бессрочными. Заменять бумажную копию документа на электронную можно на добровольной основе с помощью портала «Госуслуги». Подобные процедуры являются полностью бесплатными и не требуют установки каких-либо мобильных приложений. В случае замены или получения электронного полиса гражданину предоставляется QR-код, который можно предъявлять при обращении в любое российское медицинское учреждение.



Управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.