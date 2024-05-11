М-12 откроет новые маршруты для автопутешественников

Чувашия совместно с Марий Эл и Татарстаном разработали и утвердили национальный турмаршрут «Великий Волжский путь». В его рамках можно совместно с соседями развивать инфраструктуру

для автомобильного труизма и предлагать новые маршруты.

К примеру, при съезде с развязки М-12 в Комсомольском округе можно доехать до Национального парка «Чаваш вармане», археологического памятника «Большетаябинское городище» или съездить к Мокринскому мосту. При съезде с развязки в Шумерлинском округе можно добраться до природного заповедника «Присурский», этноприродного парка «Ачаки», а также добраться до Чебоксар. На отдых можно остановиться в семи глэмпингах, которые сейчас создаются в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Источник: Минэкономразвития Чувашии.