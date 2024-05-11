Деньги взамен земельного участка

В январе-апреле денежной выплатой в размере 250 тыс. рублей взамен предоставления бесплатно земельного участка воспользовались 149 многодетных семей из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Вурнарского, Батыревского, Ибресинского, Канашского, Красночетайского, Козловского и Чебоксарского муниципальных округов.



Данная мера поддержки предоставляется с 2023 года многодетным семьям, в которых один из совершеннолетних членов состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении.



По информации Минтруда Чувашии.