Да будет газ в садовом доме!

Голубое топливо теперь могут бесплатно провести в садоводческих товариществах. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Росреестра Чувашии, Союза садоводов России

и АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева сообщила, что в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано более 130 тысяч земельных участков для ведения садоводства и дачного хозяйства. На этих участках оформлено свыше 12 тысяч дачных домов. «Подключить газ можно будет только к жилым домам. В документе на объект должно быть прописано назначение — «жилое». Право собственности на дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в Росреестре. СНТ должно быть расположено в границах населенного пункта, который ранее уже был газифицирован. Вот три основных составляющих, которые дают возможность провести газ к дому», — уточнила она подробности.



Председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Екатерина Трушкова рассказала, что в Чувашской Республике имеются данные о 746 садоводческих товариществах, 23 % из них находятся в границах населённых пунктов, то есть примерно 200 СНТ сейчас могут попасть в программу газификации садоводческих товариществ. «В майские праздники практические в каждом СНТ, которое потенциально попадает в догазификацию, проходили собрания садоводов. Владельцы дачных участков сейчас будут собирать документы на землю и строения, чтобы подготовить весь необходимый пакет документов. В некоторых СНТ уже выбирают дату для проведения общего собрания для составления протокола о догазификации в садоводстве, так как такой документ требуется при подаче заявки», — поделилась Екатерина Трушкова.



По словам заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Евгения Морозова, уже подано 8 заявок, однако к ним не приложены протоколы общего собрания. «Решение общего собрания СНТ о догазификации необходимо во всех без исключения случаях, если дело касается участков, расположенных в границах садоводческого товарищества», — подчеркнул он. По словам Морозова, каждому председателю СНТ сейчас нужно провести инвентаризацию своих объектов, чтобы понять, какой пропускной способности газопровод необходимо прокладывать. «Даже если сейчас собственник участка не планирует проводить газ к своему дому, мы должны будем заложить резерв пропускной способности газопровода, чтобы он смог обеспечить в будущем всех потенциальных потребителей газа в этом садоводческом товариществе», — пояснил Евгений Морозов. На участках после прокладки газопровода устанавливается в обязательном порядке охранная зона. Ширина такой зоны составляет 4 метра и накладывает определенные ограничения.



Подать заявку на догазификацию можно в филиалах, газовых участках и клиентских центрах компаний группы «Газпром межрегионгаз» на территории каждого муниципалитета республики, а также на «Госуслугах», в МФЦ, на портале Единого оператора газификации.



Что делать садоводам, если их дом не является жилым и оформлен как дачный домик? Если в документах указано нежилое здание, но оно соответствует всем требованиям жилого дома, то его можно перевести из одного статуса в другой. Для этого требуются всего два документа: технический план, подготовленный кадастровым инженером, и заключение по обследованию технического состояния объекта, подготовленное членом СРО в области инженерных изысканий. Отказать в переводе могут по нескольким причинам. Наиболее распространенные: заключение подготовлено кадастровым инженером, не являющимся членом СРО в области инженерных изысканий; садовый дом размещен на земельном участке, где размещение домов не предусмотрено; садовый дом размещен на участке, расположенном в границах зоны с особыми условиями территории.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.