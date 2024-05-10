В Чувашии ищут самое экологически ответственное предприятие

Министерство природных ресурсов и экологии приглашает предприятия и организации различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие в республике деятельность по производству продукции и оказанию услуг, к участию в новом республиканском конкурсе «Самое экологически ответственное предприятие Чувашской Республики».

Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, а всего их шесть: «Экологически безопасная продукция, услуга», «Экология производства», «Экологическое образование», «Экология в строительстве», «Экология населенных пунктов» и «Зелёное финансирование». Вместе с заявкой желающие участвовать в конкурсе должны подать материалы, подтверждающие внедрение в производство экологически безопасных технологий, инициирование и реализацию проектов и программ, направленных на бережное природопользование, охрану окружающей среды, развитие экологической культуры и экологического просвещения. Также можно приложить фотографии, видеозаписи, ссылки на публикации в СМИ, презентации, копии приказов, распоряжений, грамот, благодарственных писем.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 31 мая в НИИ экологии Минприроды Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корпус 2, кабинет № 510, либо по электронной почте: ecokurs.nii@mail.ru. Победителей ждут ценные призы.

Подготовила Н. Игнатьева.