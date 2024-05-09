Ходарская школа в годы войны

Великая Отечественная война, продолжавшаяся почти 4 долгих года, стала тяжёлым испытанием для каждого. Испытывала трудности в эти годы и Ходарская школа.

В 1941 году Ходарская средняя школа дала пятый выпуск. 2 класса, 42 ученика окончили школу и получили документы об образовании. 17 июня они сдали последний экзамен, 21 июня для них состоялся выпускной вечер. У них были большие планы и мечты на дальнейшую взрослую и счастливую жизнь. Но начавшаяся на рассвете 22 июня страшная война перечеркнула их. Юноши, взяв в руки оружие, ушли защищать Родину – часть добровольно, других призвали обычным порядком. Девушки остались в родном селе, работали в колхозе и школе и тоже приближали Победу.



1 сентября 1941 года начался новый учебный год. Но не прошло и двух-трех учебных дней, как старшеклассников (8-10 классы) отправили в Пояндайкино помогать колхозникам в жатве ржи. Ночевали школьники там же, в местной школе. Вернулись они к учёбе только в начале октября. В последующие военные годы учебный год начинали не 1 сентября, как обычно это было, а 1 октября, так как в сентябре ученики помогали колхозам в уборке урожая.



Ещё в 1940 году была введена плата за обучение для старшеклассников (8-10 классы). Ежегодно необходимо было платить 150 рублей. Дети фронтовиков освобождались от платы за обучение. Неуплативших денег в срок через неделю исключали из школы. По этой причине многим пришлось оставить учёбу. Также в военные годы каждый ученик должен был привозить в школу по возу дров, иначе тоже исключали из школы. Осенью ученикам 8-10 классов приходилось валить лес, заготавливать дрова на зиму.



23 сентября 1942 года общее собрание членов и кандидатов в члены ВКП(б) ходарской парторганизации отметило большой отсев учащихся не только в старших, но и в 5-7-х классах, и приняло решение об обеспечении горячими завтраками детей фронтовиков и об обращении за помощью к колхозу и сельскому совету. Дружно, во взаимодействии работали директор школы Андрей Аристархович Петров и председатель колхоза Фёдор Яковлевич Яковлев.



В страшные годы войны было усилено военное обучение. Каждый день учебные занятия начинались с прослушивания сводок Совинформбюро. Сообщения передавали из Шумерли через телефоны в сельсовет, а оттуда в школу и населению. Мальчиков готовили к будущей военной службе, девушки учили азбуку Морзе. Обучали их учителя, вернувшиеся с фронта по ранению.

Осенью-зимой 1941 года в Шумерлинский район, в том числе в село Ходары, приехали эвакуированные из Ленинграда, Бологого. Среди них было около 30 детей, которые стали посещать Ходарскую школу. Они не знали чувашского языка, а многие местные дети не знали русского, но за тот период, что они пробыли у нас, эвакуированные подружились с местными мальчишками и девчонками, научили их русскому языку, а те в ответ – чувашскому. В числе эвакуированных были три учителя – Лидия Михайловна Панова из Ельни Смоленской области преподавала историю, Тамара Львовна Столярова (Барковская) из Ленинграда учила русскому языку и литературе, Алексей Иванович Иванов из Ленинградской области работал учителем математики.



Помимо учёбы в школе дети и летом, и зимой помогали колхозу, трудились на колхозных полях, животноводческих фермах, пришкольных участках, собирали и посылали на фронт тёплые вещи, кисеты для махорки, посуду, канцелярские принадлежности, деньги на приобретение танков и самолётов. Действуя и работая под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы над врагом!», они отдавали личные сбережения для помощи фронту. Одни только ходарские школьники сдали для приобретения самолёта «Шумерлинский пионер» 10 тыс. рублей. Они внесли личные сбережения и заработанные деньги также на танк «Пионер Чувашии», танковые колонны «За счастливое детство», «Юный пионер», «Школьник Советского Союза». Когда в Шумерле был организован эвакогоспиталь, школьники собрали для него посуду. Находясь в тылу, мальчишки и девчонки, маленькие и большие, помогали кто чем мог.



Последствия тяжёлой и изнурительной для страны войны ещё долго отзывались на жизни Ходарской школы. Это сказывалось в первую очередь на количестве учащихся и выпускников. В 1947 году школу окончили 8 учеников, в 1948 году — 13, в 1949 году — 11, в 1950 году — 16.



С. Николаев, библиотекарь Ходарской школы.